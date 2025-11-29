29日、2025明治安田J2リーグ最終節が行われた。今シーズンのJ2は大混戦となり、最終節まで優勝チーム、さらにJ1自動昇格の2チームが決まらない事態となった。そんな最終節を前にした順位は次の通りだ。1位長崎（69/+19）2位水戸（67/+19）3位千葉（66/+17）4位徳島（64/+21）上位3チームに優勝の可能性が残り、さらに自動昇格圏内となる2枠を4チームが争うことになった。最終節のそれぞれの対戦カードは徳島VS長崎、水戸VS