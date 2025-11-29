◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節磐田２―１鳥栖（２９日・駅スタ）磐田が逆転でＪ１昇格プレーオフ（ＰＯ）に滑り込んだ。アウェーで鳥栖に２―１。同点の後半４５分、ＤＦリカルドグラッサが値千金の決勝ゴールを決めた。試合前時点で７位だったが、敗れた大宮と仙台を抜いて５位に浮上。１２月７日に行われるＰＯ準決勝は４位・徳島と敵地で対戦する。最後まで諦めなかった。後半２２分、ＤＦ松原后がＣＫからヘディングで