今季限りで現役を引退した長野久義氏とオリオールズの菅野智之投手が２９日、都内で「スペシャルトークイベントＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＧＯＯＤＬＩＦＥ」と題したトークショーで対談した。ファンからの質問コーナーで「長野さんから見た『スガコバ』コンビ、菅野さんから見た『サカチョー』コンビを語ってください」というお題が飛び出した。巨人時代、菅野は同学年の小林誠司捕手とのバッテリーを「スガコバ」の愛称