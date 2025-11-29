【モデルプレス＝2025/11/29】テレビ朝日の久冨慶子アナウンサーが11月27日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し、話題となっている。【写真】夫は元サッカー選手 美人アナ「目元似てる」息子と寄り添う◆久冨慶子アナ、次男との生活を公開久冨アナは「あっという間に夕方になる」と投稿。寝転ぶ次男に寄り添う2ショットを公開している。◆久冨慶子アナの投稿に反響この投稿には「なんて可愛いの」「ほのぼのしてて