2025年11月30日(日)に埼玉県羽生市にあるイオンモール羽生の屋外エリア「noNIWA」に、「YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)」が誕生する。銭湯×屋外サウナという、これまでにありそうでなかった新しいタイプの温浴施設で、男女別に入る屋内のお風呂＆サウナと、水着や着衣で男女一緒に楽しめる屋外サウナからなる。新しいサウナ体験ができるという同施設の内覧会でひと足早く体験してきた。【写真】岩の形をした「ROCK SAUNA