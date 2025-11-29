来月３日からは「障害者週間」です。障害のある人が制作した作品の展示や体験コーナーなどを通じて障害福祉への理解を深めるイベントが、群馬県前橋市の前橋プラザ元気２１で開かれました。 「みんなのフェスタ」は、前橋市自立支援協議会などが障害福祉啓発事業の一環として毎年開いているものです。 障害のある人が制作したアート作品の展示や、福祉作業所で作られたパン・洋菓子などの販売が行われた他、様