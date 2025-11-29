健康づくりをテーマに、群馬県内の小・中学生が作成したポスターコンクールの入選作品の展示会が、県庁・県民ホールで開かれています。 この「健康ポスターコンクール」は、子どもたちに健康的な生活について意識を高めてもらおうと、県国民健康保険団体連合会などが開いているものです。 ことしは県内１０６校の小中学生から１１３６点の応募があり、入選作品の９４点が県庁で紹介されてい