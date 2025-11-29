来月１日から「冬の県民交通安全運動」が始まりますが、交通安全をテーマに作成されたポスターコンクールの表彰式が、群馬県前橋市の県総合交通センターで開かれました。 「交通安全ポスターコンクール」は、交通安全意識の向上などを目的に、県交通安全協会が毎年開いているものです。 今回は、県内の小中学生を中心に、「自転車に乗る際のヘルメット着用」や「正しい横断歩道の渡り方」な