からくり工作やロボット相撲など、ものづくりの楽しさを体験できる「県からくり工夫展」が、群馬県前橋市の群馬産業技術センターで始まりました。 「県からくり工夫展」は、県やスバルなど県内の製造業などでつくる「実行委員会」が２００６年から開いているものです。メイン会場では参加した企業が、製造現場での困りごとを自らのアイデアで解決した、様々な製品を展示しました。 サイエンスショーでは、冷凍食品な