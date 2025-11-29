福岡県警嘉麻署は29日、嘉麻市の住民が持つスマートフォンに「サイバー捜査課犯罪部」を名乗る不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの携帯電話がサイバー攻撃を受けています。あなたの電話が止まってしまいます。今から言う電話番号にかけてください」などという内容。実在する警察機関の電話番号を教えられたという。