最終節までJ１昇格チームが決まらず、プレーオフ（PO）出場争いも、残留争いも確定していなかった。近年まれにみる大混戦だった今季のJ２が、ついに決着。11月29日にラストの第38節が開催。水戸と長崎がJ１行きのチケットを手にし、千葉、徳島、磐田、RB大宮がPOに進出。熊本と山口がJ３降格となった。試合後にJリーグの公式SNSがJ２の最終順位表を公開。以下のようなコメントが寄せられた。「水戸J２優勝して初昇格」「ジェ