2025年11月29日、札幌市豊平区で軽乗用車とバイクが衝突する事故がありました。この事故でバイクに乗っていた男性が病院に搬送されました。事故があったのは、札幌市豊平区中の島2条3丁目付近の環状通と市道が交わる交差点です。29日午後3時ごろ、軽乗用車の同乗者から「車両とバイクの事故でバイクの男性が出血あり、意識がもうろうとしていて会話ができない」と110番通報がありました。警察によりますと、右折で環状通に進入した