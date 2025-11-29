障害のある人とレクリエーションを通じて交流する「ふれあいスポレク祭」が三重県尾鷲市で開かれ、子供からお年寄りまでおよそ200人が参加しました。風船運びでは、風船が遠くに飛んでしまって悪戦苦闘していましたが、周りの人が支えながら応援し合って楽しんでいました。ほかにも、玉入れやパン採り競争など4つの競技にチャレンジしました。