名古屋市千種区の吹上ホールで29日、「なごや商業まつり」が始まりました。地域の経済を盛り上げようと、商店街や百貨店などが開催したイベントで、町のお値打ちな青果店から、閉幕した大阪・関西万博のグッズ販売など、個性豊かなブースが並び人気を集めていました。ほかにも、おでんやたこ焼きなど会場で楽しめるフードも充実しています。「なごや商業まつり」は、30日も開催されます。