29日、新潟市秋葉区と江南区でイノシシの目撃情報が相次いで寄せられ、衝突されるなどした3人がケガを負いました。記者リポート：逃げ回ったイノシシはＪＲ荻川駅から数100メートル離れた住宅が建ち並ぶこの辺りで捕獲された新潟市秋葉区のJR荻川駅周辺で29日午前10時20分ごろ「車を運転していたところイノシシと衝突した」と警察に通報がありました。周辺では70代女性が乗っていた自転車にイノシシが衝突したほか、イ