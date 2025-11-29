トヨタ博物館の敷地内で開かれたイベントに全国から集まった旧車＝29日午後、愛知県長久手市トヨタ博物館（愛知県長久手市）は29日、海外のファンが多い往年の日本車の魅力を発信するイベントを敷地内で開いた。1980〜90年代の旧車約100台が全国から集まり、所有者の運転でパレード走行した。トヨタ自動車以外の名車も参加し、所有者らが交流する機会となった。来年4月まで開催中の企画展に合わせて催した。トヨタは今回のイベ