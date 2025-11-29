29日午前、新潟市でイノシシが出没し、窓ガラスが割られるなどの被害が相次ぎました。イノシシはその後、駆除されています。29日午前10時前、新潟市江南区の写真店でイノシシによってガラスが割られる被害がありました。店主「音がする方に行ったら足元、目の前にイノシシが走って、突き破ったところから逃げた」警察によりますとイノシシが車に衝突したという通報も相次いでいて、これまでに7台の車が被害にあっています。さらに