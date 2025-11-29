日本陸連は２９日、東京・国立競技場で年間表彰式の「日本陸連アスレティックス・アワード２０２５」を行った。優秀選手賞には男子１１０メートル障害の村竹ラシッド（ＪＡＬ）、男子３５キロ競歩の勝木隼人（自衛隊体育学校）、男子２０キロ競歩の山西利和（愛知製鋼）がノミネートした。今年の世界選手権で５位入賞だった村竹は「ダイヤモンドリーグを主戦場で回ることができてたくさん経験を積めた。やっと１２秒台を出せた