愛知県豊橋市で、路面電車の運転を楽しめるイベントが開かれました。緊張しながらハンドルを握った子供たちは、およそ50メートルを走行させたあと、決められた場所で停車するためにブレーキをかけていました。ほかにも、電車を下から見られるピット体験や、20トンの重さがある電車と綱引きにも挑戦。力を合わせて綱を引いてゆっくりと電車が動き出すと、歓声が上がりました。