屋久島沖でアメリカ軍の輸送機オスプレイが墜落し、乗員8人全員が死亡した事故から、きょう29日で2年です。 在日米軍関係者らが慰霊碑を訪れ、祈りを捧げました。2年前の11月29日、屋久島沖にアメリカ空軍の輸送機オスプレイが墜落し、乗員8人全員が死亡しました。 アメリカ軍は、機体の変速装置の破損と操縦士の判断ミスが事故原因と結論づけています。 （記者）「2年前は自粛していたシマアジ漁。屋久島の漁師たちが続々と海