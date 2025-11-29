小学生のマラソン大会が２９日、大分市で開かれ、子どもたちが元気いっぱいの走りを見せました。 この「ちびっ子健康マラソン大会」は子どもたちの健やかな成長を願いトキハインダストリーなどが毎年、開催しています。 ことしは、県内の小学生約640人が参加しました。 大会はクラサスドームとその周辺に設けられた1.5キロから3キロのコースで行われ、子どもたちは、学年や男女ごとに分かれてタイムを競い合