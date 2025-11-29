室戸岬まで約100キロを歩く高知大学の恒例行事「室戸貫歩」が11月29日朝スタートしました。高知大学の室戸貫歩は体力と精神力の限界に挑戦しようと空手部が始めたもので今年で65回目の恒例イベントです。今年は学生や一般あわせて約200人が参加し、午前9時ちょうどに朝倉キャンパスを出発しました。11月29日朝の高知市の最低気温は5.6度と今季一番の冷え込みとなりましたが、天候にも恵まれ参加者たちはリラックスした表情で