２７日、湖北省十堰市の神定河特大橋で工事をする作業員。（ドローンから、武漢＝新華社記者／杜子璇）【新華社武漢11月29日】中国陝西省西安市と湖北省十堰（じゅうえん）市を結ぶ西十高速鉄道の神定河特大橋で27日、同鉄道最後のロングレールが敷かれ、全線のレール敷設工事が完了した。西十高速鉄道は全長255.7キロ、設計時速350キロ。開通後の所要時間は、西安−十堰間が1時間以内、武漢−西安間は約2時間半に短縮さ