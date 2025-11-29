2001年に大阪教育大付属池田小（大阪府池田市）で起きた校内児童殺傷事件で、長女麻希さん＝当時（7）＝を亡くした酒井肇さんが29日、神戸市内で犯罪被害者支援をテーマに講演した。事件直後は被害者や遺族自身、何が必要なのか分からない場合があるとし「最適な支援に容易にたどり着ける仕組みが必要だ」と訴えた。講演では事件当時や受けた支援を振り返り、心のケアだけではなく、生活面などさまざまなサポートに支えられた