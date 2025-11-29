発生から12日目を迎えた大分市の大規模火災は、29日、現場周辺の一部区域で立ち入り規制が解除され、自宅に戻り、生活を再開する人の姿も見られました。大分市佐賀関で起きた大規模な火災は、28日に離島を除いて鎮火が確認されたため、29日午前10時、現場周辺の住宅街の一部区域で立ち入り規制が解除されました。さっそく自宅に戻り、片づけを始める人や、暮らしを再開しようとする人の姿が見られました。住民「（自宅には）すぐに