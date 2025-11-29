明日11月30日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH島、造船計画最終章！製作期間約1年、すべて手作りの木造船がついに完成。しかし、進水式でまさかの悲劇が!? さらに、25年目の米作りも完結編！城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、収穫したもち米で餅つき大会。4人の笑顔がはじける！◆「浮いてる！」「やったー！」手作り木造船がついにデビューDASH島の開拓以