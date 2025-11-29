三重県津市の工場で29日朝、堆肥を作るために積んであった枯れ草から出火しました。ケガ人はいませんでしたが、半日がたった現在も消火活動が続いています。午前6時ごろ、津市のリサイクル会社「タカミ」の従業員から「敷地内で燃えている」などと消防に通報がありました。堆肥を作るために敷地内に積んであった枯れ草が燃えていて、出火から2時間後に火の勢いはおさまりましたが、半日が経過した今も鎮火に至っていません。