お笑いコンビ「カラタチ」大山和也(37)が29日までに自身のXを更新。体調不良のため10月から休養していたが、12月1日より活動再開すると発表した。大山は「しばらくお休みをいただいておりましたが12月1日より仕事を復帰させていただくことになりました。よろしくお願いします」と復帰を報告した。カラタチは10月に行われた「M-1グランプリ2025」2回戦を辞退しており、大山は翌17日に「この度は関係者各所、お客様にご迷惑を