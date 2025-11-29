＜武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2＞が2026年3月、東京および大阪で開催されることが発表となった。2年ぶり2回目の開催となる今回の＜ジブリをうたう＞は、第1弾出演者として大原櫻子、Kalafina、GLIM SPANKY、森崎ウィンがラインナップ。ジブリ作品の名曲を豪華アーティストたちが披露する。映画『魔女の宅急便』『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』をはじめとするスタジオジブリ作品を彩る名曲が、