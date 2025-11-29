視察後、記者団の取材に応じる大分市の足立信也市長（左）と大分県の佐藤樹一郎知事＝29日午後、大分市佐賀関大分市佐賀関の大規模火災で、足立信也市長は29日、避難所とする公民館に身を寄せている住民について、民間企業から提供の申し出があった独身寮に12月3日以降、移動準備を進めると明らかにした。2次避難所として位置付ける。12月中旬からは、最長2年の仮住まいを見込む公営住宅などへの転居も始める。現在の避難所は年