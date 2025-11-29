バスケットボールB1の広島ドラゴンフライズを応援しようと、広島市の企業が食事券を贈りました。平和公園そばのイタリアンカフェレストラン「カフェ・ポンテ」の食事券を贈ったのは、店を経営する合人社グループです。広島ドラゴンフライズの三谷桂司朗選手が200万円分の食事券の目録を受け取りました。■合人社グループ山本計至取締役「スポーツは街に大事なもの。ドラゴンフライズとは、応援すると言