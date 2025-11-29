女優の原菜乃華が29日、自身のインスタグラムグムを更新。幼少期の写真を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】原菜乃華、幼少期から可愛すぎ！『アナザースカイ』のオフショットも原は投稿で、同日放送の『アナザースカイ』（日本テレビ系／毎週土曜23時）への出演を告知。「北海道に行ってきました！ ぜひ︎」と呼びかけた。7歳の時に初主演映画の撮影で滞在していた北海道を訪れたという。あわせて公