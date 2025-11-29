日向坂46の五期生による単独ライブ「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」が26日、千秋楽を迎えた。「新参者」は、坂道シリーズの各グループの新人たちによるライブで、2023年以来の開催。今年3月にお披露目されたばかりの日向坂46五期生は、一部をのぞいて楽曲を総入れ替えするという2パターンのセットリストに挑み、10人のメンバーで全10公演を駆け抜けた。【写真】日向坂46五期生が完走！「新参者」ライブフォト（3