ノアのユニット「チーム・ノア」主体興行「ＴＥＡＭＮＯＡＨＪＵＤＧＥＭＥＮＴ」（２９日、神奈川・ラジアントホール）で、清宮海斗（２９）にそっくりな覆面レスラーのザ・リーヴマスク・プリンスが登場も遅刻の失態で勝利を逃した。この日の第４試合の６人タッグ戦に出場予定だったザ・リーヴマスクが「空き室で困った人を助けに行ったため」大会直前にまさかの欠場。プリンスは、その代役として推薦を受けて突如出場が