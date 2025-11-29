高市首相は首相就任後、初めてとなる原子力総合防災訓練に臨みました。高市首相：原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定に基づき、原子力緊急事態宣言を発出します。訓練は、愛媛・伊方町沖を震源とした地震が発生し、伊方原子力発電所3号機で原子炉を冷却する機能が喪失したとの想定のもとで、高市首相や全閣僚が参加しました。高市首相は、原子力緊急事態を宣言した上で「事態の早急な収束と国民の安全確保を最優先に全力で