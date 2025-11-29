相模原警察署（資料写真）神奈川県警相模原署は２９日、強盗致傷の疑いで住所不定で自称無職の男（５７）を逮捕した。逮捕容疑は同日午前５時４０分ごろ、相模原市中央区相模原３丁目の路上で、客として乗車したタクシーの男性運転手（６４）に対して後部座席から持っていたハンマーで側頭部を数回殴りつけた。一度車外に逃げた運転手ともみ合いになった末、タクシーを奪って逃げた。運転手は軽傷を負った。署によると、運転