Photo: 岡本玄介 待ちに待ったブラックフライデー。皆さんは何か購入しましたか？さまざまなものをお得に買えるこのタイミングで、防災用品を揃えてみるというのはいかがでしょうか？ 備えあれば憂いなし。防災アイテムは、買える機会に買っておいて損はないはずです。今回は「5000円以下で揃える防災アイテム」をまとめてご紹介します。“地味に”万能なカラビナ付きLED