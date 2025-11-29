俳優のムロツヨシ（49）が29日、自身のインスタグラムを更新。シリーズ化している「わたしの喜劇史」で、ネズミに扮した姿を披露し、注目を集めている。「#わたしの喜劇史」とつづり、どアップの写真を投稿。「2022.9.22」と添えた。鼻の部分は特殊メークが施され、ネズミに大変身。Netflix映画「赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。」で演じたネズミのポールの姿のようだ。最後は、「#新解釈幕末伝は12月19日公開す」と記