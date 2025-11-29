Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が29日、都内で行われた「Mrs. GREEN APPLE『MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING』」に登場。大森の作曲シーンが公開されると聞いたときのメンバーの心境を明かした。【動画】会見で曲作りについて語るMrs. GREEN APPLE大森元貴ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』は、日本の音楽シーンを