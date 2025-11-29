エンドゾーンに走り込む立命大のQB竹田＝東京・スピアーズえどりくフィールドアメリカンフットボールの全日本大学選手権第5日は29日、東京・スピアーズえどりくフィールドで準決勝1試合が行われ、2連覇を目指す立命大（関西）が早大（関東）を42―31で下し、2年連続11度目の甲子園ボウル出場を決めた。準決勝の残り1試合（30日・ヤンマースタジアム長居）は関西1位の関学大と関西3位の関大が対戦。決勝の甲子園ボウルは史上初