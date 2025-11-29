犯罪被害者週間に合わせ、事件事故の被害者団体ネットワーク「ハートバンド」は29日、千葉県習志野市で全国大会を開いた。群馬県伊勢崎市で昨年5月に飲酒運転のトラックに追突され亡くなった塚越寛人さん＝当時（26）＝の妻が初めて講演し「亡くなった家族のことを気軽に話せる存在が必要だった。否定せず受け止めてくれる人がいて安心できた」と事故後を振り返った。事故では寛人さんと寛人さんの父、息子湊斗ちゃん＝同（2）