ヨーロッパの航空機大手「エアバス」の機体システムに不具合が発生しています。国内ではけさから、全日空の国内線95便が欠航しおよそ1万3200人に影響が出る見込みです。全日空は、保有するエアバスのA320とA321のあわせて34機で、機体システムのソフトウエアのアップデート作業が必要になり、けさから夜にかけて国内線の95便が欠航。あわせて1万3200人ほどに影響が出ると発表しました。利用客「羽田に来てみたらいきなり欠航なんで