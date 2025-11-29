AKB48の海外姉妹グループ、KLP48の行天優莉奈（26）黒須遥香（24）山根涼羽（25）、STU48の甲斐心愛（22）が29日、都内で開催された、今季MLBオリオールズでプレーした菅野智之投手（36）と今季限りで現役引退した長野久義氏（40）のトークイベント「菅野智之・長野久義スペシャルトークイベントPresented by GOOD LIFE」に出演した。長野と菅野はプロ野球の巨人時代にチームメートだった間柄で、4人はトークセッション終了後の