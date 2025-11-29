J2昇格をかけたプレーオフ進出へ、最終節にもつれ込んだ明治安田J3リーグは、ツエーゲン金沢がゴールラッシュを見せ、最後のひと枠をつかみ取りました。プレーオフ進出圏内6位のツエーゲンと、同じ勝ち点で北九州と奈良が並ぶ大混戦で迎えたリーグ最終戦。ツエーゲンは赤に染まったホームの大声援を背に、開始早々の2分。クロスボールにフォワード・パトリックが頭で合わせ先制します。しかし、その1分後。すぐさま鹿児島が逆襲に