草なぎ剛(※「なぎ」は正しくはゆみへんに「剪」)主演の月10ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』(カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時)。遺品整理人の鳥飼樹(草なぎ剛)が、遺品整理会社の仲間たちと共に、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添い、遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かしていくヒューマンドラマだ。せつない大人の恋や、大企業を舞台に繰り広げられる不穏なサスペンス要素も描