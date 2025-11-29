フットサル日本女子代表は29日、FIFAフットサル女子ワールドカップ2025のグループリーグ最終戦でタンザニア女子代表と対戦した。現在、フィリピンで史上初となるフットサル女子W杯が開催されており、今年5月に行われたAFC女子フットサルアジアカップ中国2025で優勝を果たしたフットサル日本女子代表も参戦中。23日に行われたグループリーグ初戦のニュージーランド女子代表戦は6−0で完封勝利を収め、記念すべき初勝利を手にし