34年間、食事内容と体調を記録し続けた研究者がいる。どんな結果が導き出されたのか。『ヘンな科学“イグノーベル賞”研究40講』（総合法令出版）より、その驚きの内容をお届けする――。※本稿は、五十嵐杏南『ヘンな科学“イグノーベル賞”研究40講』（総合法令出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■34年間欠かさずに食事の写真を撮り続けたスマホを持つことで多くの人が、飲食店で儀式的に食べる前に写真を撮るようになっ