J2今治の倉石圭二監督（43）が来季も続投することが29日までに分かった。複数の関係者が明かした。倉石監督は今季からJ2に昇格した今治を指揮。29日の最終節では千葉に0―5で大敗を喫したが、最終的に13勝14分け11敗の11位（20チーム中）でシーズンを終える大健闘を見せた。フロントもその手腕を高く評価、来季もチームの指揮を託することを決めたという。国見高出身の倉石監督は18年にJFLの宮崎の監督に就任。就任3年目の20年