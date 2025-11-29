阪神・梅野隆太郎捕手（３４）が２９日、大阪・藤井寺市のスポーツ用品店「フジスポ」でトークショーを行った。質疑応答コーナーでは「印象に残っている遠征先は？」という質問に、「エスコンに行きたい人が多いんじゃないかな。北海道のご飯も好きで、（交流戦の）当日は寿司を食べました。新庄監督とは同郷の福岡ですし、戦うのを楽しみにしてたので」と回答。「梅ちゃんバズーカーの秘けつは？」と聞かれると、「肩が強いイメ