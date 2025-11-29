広島の往年の名選手が集うイベントで、取材に応じる山本浩二さん＝29日、マツダスタジアム広島の往年の名選手が集うイベント「CarpLegendGame」が29日、マツダスタジアムで3年ぶりに開催され、広島黄金期の主砲、山本浩二さん率いる「Carp」と、沖縄出身プロ野球選手の先駆者、安仁屋宗八さんが監督の「Hiroshima」に分かれたチームの対戦などで2万7千人超の観客を沸かせた。山本さんは「再びカープのユニホームを着てプレ